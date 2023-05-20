Не расстаются и не женятся: что происходит в отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

18 мая актриса Меган Фокс и певец Machine Gun Kelly пришли вместе на нью-йоркскую вечеринку в честь запуска спортивного журнала, одной из моделей которого стала Меган.
Звездная пара фотографировалась на красной дорожке по отдельности, но, тем не менее, музыкант явился именно поддержать свои невесту, отношения с которой уже почти полгода находятся на паузе из-за слухов о его измене.
Источник, близкий к паре, рассказал журналистам, что бывшие возлюбленные все еще «работают над своими отношениями», но планирование свадьбы окончательно застопорилось.
«Они медленно работают над примирением, но он все еще в абсолютной немилости, — цитирует своего инсайдера издание People. — Однако это все еще нездоровая динамика, и их друзья не ждут, что это будет продолжаться долго».
«Ему предстоит многое доказать, и он не хочет ее бросать. Он отлично ладит с ее детьми и очень внимательный. Работа продолжается».
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Напомним, звезды подтвердили свой роман летом 2020 года. В январе 2022-го прошла новость, что пара помолвлена и готовится к свадьбе. Но даже спустя год бракосочетания не состоялось. Зато появились слухи, что музыкант изменил своей сексапильной невесте.
Меган отписалась от возлюбленного и удалила совместные фотографии из соцсетей. Но потом появилась информация, что она все еще пытается сохранить отношения. В итоге звездный роман «завис» на четыре месяца – и не расстаются, и не женятся.