«Девушки у меня нет»: ЮрКисс спровоцировал слухи о расставании с Люсей Чеботиной

Стало известно, что певец ЮрКисс считает, что у него нет девушки.

Поклонники знаменитости оказалась в недоумении. Долгое время ЮрКисс встречался с певицей Людей Чеботиной. Он появлялся в романтичных музыкальных клипах девушки и рассказывал о романе с артисткой в интервью.

Однако недавно ЮрКисс заявил о том, что возлюбленной у него просто нет.

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