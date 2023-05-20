«Девушки у меня нет»: ЮрКисс спровоцировал слухи о расставании с Люсей Чеботиной

ЮрКисс и Люся Чеботина. Фото: соцсети 

Артист неоднозначно высказался о своем семейном статусе.

Стало известно, что певец ЮрКисс считает, что у него нет девушки.

Поклонники знаменитости оказалась в недоумении. Долгое время ЮрКисс встречался с певицей Людей Чеботиной. Он появлялся в романтичных музыкальных клипах девушки и рассказывал о романе с артисткой в интервью.

Однако недавно ЮрКисс заявил о том, что возлюбленной у него просто нет.

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 «Девушки у меня нет», – намекнул на свою свободу ЮрКисс в YouTube-шоу Big Russian Boss.

Напомним, ранее о своей личной жизни рассказала модель и экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова.

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