Сохранила частичку любимого: Натали Портман призналась, какой реквизит унесла домой со съемок «Звездных войн»

Голливудские актеры часто уносят домой какой-нибудь реквизит со съемочной площадки – на память о фильме. Иногда это весьма неожиданные вещи.

В новом интервью 41-летняя Натали Портман рассказала, что прихватила со съемок «Звездных войн». Напомним, она сыграла в трех фильмах трилогии-приквела, вышедших в 1999, 2002 и 2005 годах.

Что же актриса оставила себе? Вычурный головной убор, световой меч или деталь костюма робота?

«Из второго фильма я взяла одну из косичек Энакина (возлюбленный персонажа актрисы, его сыграл Хейден Кристенсен, - Прим. авт.). У него была такая маленькая коса, свисающая вниз», - рассказала Натали журналу GQ.

Правда, этот памятный «сувенир» не дожил до наших дней. Артистка призналась, что со временем потеряла его.