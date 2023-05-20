Темнокожая русалочка реально училась плавать с хвостом на ногах, но это умение ей не понадобилось

Премьера новой «Русалочки» от Disney состоится 26 мая. И вряд ли уже кого-то возмущает цвет кожи главной актрисы. Тут новая информация появилась – говорят, хвост ненастоящий!

На самом деле 22-летняя Холли Бэйли действительно училась плавать в воде с хвостом на ногах. Для этого она даже брала уроки у спортсменок-синхронисток.

«Процесс работы с хвостом был незабываемым. Помню, перед отъездом в Лондон (на съемки, - Прим. авт.) у меня была прекрасная тренировка с замечательными синхронистками, которые каждое воскресенье приходили ко мне домой», - рассказывает певица в новом интервью киноизданию The Wrap.

«Но когда я попала на съемочную площадку, много всего было снято на голубом экране, где мне не нужно было носить хвост. Команда каскадеров просто склеила мои ноги вместе, и в постпроизводстве фильма уже приделали хвост».