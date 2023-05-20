Инстасамка вернулась в Россию – поклонники заподозрили ее в нехватке денег

Стало известно, что находившаяся в последнее время в Дубае певица и блогерша Инстасамка (наст. имя – Дарья Зотеева – прим. ред.) оказалась в России.

Инстасамка вместе со своим возлюбленным Moneyken встретилась с артистом Бастой. Рэп-исполнители позировали в черных аутфитах на фоне дорогой машины. Фото артистка опубликовала в личном микроблоге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».