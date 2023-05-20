Инстасамка вернулась в Россию – поклонники заподозрили ее в нехватке денег

Стало известно, что находившаяся в последнее время в Дубае певица и блогерша Инстасамка (наст. имя – Дарья Зотеева – прим. ред.) оказалась в России.
Инстасамка вместе со своим возлюбленным Moneyken встретилась с артистом Бастой. Рэп-исполнители позировали в черных аутфитах на фоне дорогой машины. Фото артистка опубликовала в личном микроблоге.
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Баста, Moneyken и Инстасамка. Фото: соцсети
Так как сольные концерты Инстасамки были отменены, знаменитость выступала лишь на корпоративах в России последнее время. И вот знаменитость оказалась снова на территории родной страны.
Поклонники предположили в обсуждениях в Сети, что Инстасамке не хватает денег. Поэтому артистка прилетала в Россию на заработки.
«За такой вариант проголосовали 33 человека из 46, еще 13 думают, что она скоро уедет и лишь один человек рад нахождению артистки в России», – провел голосование и телеграм-канал vnimaniе.pro.