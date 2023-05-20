Игривая Рудова в бикини предъявила свою холеную фигуру: пышная мякоть едва влезла в лиф (фото)

Актриса из сериалов «Жизнь по вызову» и «Универ», а также экс-участница шоу «Звезды в Африке Наталья Рудова улетела отдыхать на Бали. Послу шумного Дубая красотка предпочла более тихий курорт и теперь наслаждается уединенностью на частной вилле.

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Бассейн у красотки находится прямо на территории виллы, поэтому в нем она может делать все, что заблагорассудится. И Наталья часто публикует кадры из воды, дразня подписчиков не только отпускной атмосферой, но и снимками в бикини.

В этот раз люди увидели фигуру Рудовой с необычного ракурса. Красотка сняла себя на селфи, демонстрируя пышные формы в бикини. Бюст едва поместился не только в лиф от купальника, но и в кадр, настолько мясистым он оказался при таком методе съемки.