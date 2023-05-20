«Собираю себя по кусочкам»: Валя Карнавал пожаловалась на разбитое состояние, пока Саша Стоун отдыхает в Дубае

«И буквально каждый день собираю себя по кусочкам, пытаюсь жить как-то. Не хочу показывать сопливые ролики, не хочу, чтобы меня жалели. Да и потом, если человек не плачет в каждой соцсети, это не показатель того, что все хорошо», – добавила Карнавал в своих соцсетях.