«Собираю себя по кусочкам»: Валя Карнавал пожаловалась на разбитое состояние, пока Саша Стоун отдыхает в Дубае

В личном микроблоге исполнительницы Вали Карнавал появились комментарии ее личной жизни.
Блогерша намекнула на расставание с Сашей Стоуном. Карнавал отметила, что переживает не самое лучшее время. Валя добавила, что может улыбаться в социальных сетях. Но на самом деле она чувствует боль и переживает из-за личной драмы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Из меня пытаются сделать ту, кем я не являюсь. Столько грязи, ребят. Для меня, наверное, всегда останется загадкой, откуда в людях столько ненависти и злобы… По правде говоря, я сейчас переживаю не самое светлое время», – заявила Валя Карнавал.
«И буквально каждый день собираю себя по кусочкам, пытаюсь жить как-то. Не хочу показывать сопливые ролики, не хочу, чтобы меня жалели. Да и потом, если человек не плачет в каждой соцсети, это не показатель того, что все хорошо», – добавила Карнавал в своих соцсетях.