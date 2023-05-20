Жена перешедшего на мову актера Кирилла Сафонова проболталась, когда они на самом деле переехали в Израиль

Певица Саша Савельева проболталась, когда на самом деле они с мужем, известным актером Кириллом Сафоновым переехали в Израиль. Оказалось, что живут на чужбине звезды уже очень давно, а в России лишь зарабатывали. Хотя все считали, что за границу они перебрались в прошлом году.

«Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», - ответила на вопрос о том, когда они переехали, Савельева в Сети.

При этом, свою жизнь за границей ни Сафонов, ни Савельева особенно активно не афишировали. Повышенный интерес к их жизни со стороны россиян случился на фоне скандала, когда актер перешел на мову при общении с сыном. Это так возмутило людей, что они принялись высказывать недовольство у него в комментариях. Но в ответ Сафонов, сделавший карьеру в российском кино и на сцене, указал им на дверь – мол, отписывайтесь.

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