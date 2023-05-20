Новости шоу-бизнеса: Мусагалиев стал отцом, Манижа беременна, Бортич объявила о разводе

Бородина заявила, что у нее есть возлюбленный
Ксения Бородина спустя два года после развода со вторым мужем раскрыла, наконец, тайну личной жизни. Сейчас она в отношениях, показывать бойфренда не будет никому.
Мусагалиев стал многодетным
Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз. У комика родился долгожданный сын, в семье уже есть две дочки.
Умер звезда «Глухаря»
В четверг, 18 мая, умер известный актер из сериала «Глухать» Рустам Уразаев. Артисту было 65 лет. Известие застало врасплох всех, кто знал артиста, ведь ничто не предвещало беды.
Манижа объявила о беременности
Певица Манижа раскрыла всем, что ждет ребенка. Свой беременный животик артистка предъявила в новом клипе – нынче модно совершать признание посредством творчества.
Бортич развелась с мужем
Актриса Саша Бортич объявила о разводе с мужем, бизнесменом Евгением Савельевым. Они были вместе 5 лет, их ребенку 4 годика.