Новости шоу-бизнеса: Мусагалиев стал отцом, Манижа беременна, Бортич объявила о разводе

Бородина заявила, что у нее есть возлюбленный

Ксения Бородина спустя два года после развода со вторым мужем раскрыла, наконец, тайну личной жизни. Сейчас она в отношениях, показывать бойфренда не будет никому.

Мусагалиев стал многодетным

Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз. У комика родился долгожданный сын, в семье уже есть две дочки.

Умер звезда «Глухаря»

В четверг, 18 мая, умер известный актер из сериала «Глухать» Рустам Уразаев. Артисту было 65 лет. Известие застало врасплох всех, кто знал артиста, ведь ничто не предвещало беды.

Манижа объявила о беременности

Певица Манижа раскрыла всем, что ждет ребенка. Свой беременный животик артистка предъявила в новом клипе – нынче модно совершать признание посредством творчества.

Бортич развелась с мужем

Актриса Саша Бортич объявила о разводе с мужем, бизнесменом Евгением Савельевым. Они были вместе 5 лет, их ребенку 4 годика.