Алла Пугачева купила квартиру спившемуся автору песни «Арлекино»

Предприниматель Андрей Ковалев в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказал, как Алла Пугачева купила квартиру автору песни «Арлекино», сделавшей ее всесоюзной звездой. Речь идет про поэта Бориса Баркаса.

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Баркас начал прикладываться к бутылке, возникла зависимость, в результате его выгнала из дома жена. Поэт потерял паспорт, стал бомжевать. И когда Пугачева об этом узнала, призвала Ковалева.

«Мне звонит Алла Борисовна и говорит: «Андрюха, давай ему квартиру на двоих купим?». И мы купили с ней квартиру, но, к сожалению, пить-то он не бросил. Эту квартиру за две недели практически пропил и погиб», - рассказал бизнесмен.

Борис Баркас писал тексты для песен не только Аллы Пугачевой. Немало хитов его авторства было у Александра Градского, Александра Буйнова, групп «Машина времени», «Автограф». Из жизни поэт ушел в 2007 году в возрасте 54 лет.