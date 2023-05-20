Клава Кока в дырявом декольте выставила прелести: у Ширмана аж глаза на лоб полезли

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Плачешь» Клавдия Высокова готовится снова подарить шлягер публике. На этот раз она в коллаборации с популярным диджеем Smash, настоящее имя которого Андрей Ширман, записала трек «Пятница». Для его презентации дуэт отправился на радио, где вживую исполнил песню.

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Клава Кока в своем репертуаре – не изменяя себе, она нарядилась достаточно провокационно. Красотка выбрала топ с дырявым декольте, в котором красиво выглядывали прелести артистки, соседствующий Ширман даже глаза раскрыл от изумления. Она давно избрала для себя откровенный стиль в одежде, чем часто вызывает обсуждения в Сети.