Загитова в откровенном платье показала следы от купальника: плечиком повела, длиннющие ножки вытянула

Фигуристка Алина Загитова принимала поздравления в свой день рождения, находясь в Дубае. Со всех концов света к ней в адрес летели теплые слова и пожелания, и каждое из них красотка запостила в Сети.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А еще показала, как отметила именины. С друзьями она отправилась в фешенебельное заведение, для которого тщательно подобрала образ. Она сделала строгую укладку, украсила декольте чокером, а платье выбрала с открытыми плечами. Позируя в кресле, Загитова сверкнула следами от купальника в зоне бюста, а также изящно вытянула ножки, которые визуально оказались длиннющими.