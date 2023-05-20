Макаревич* купил квартиру в Грузии: выложил более 18 миллионов рублей

В Грузии, на берегу Черного моря в местечке Гонио Андрей Макаревич* приобрел апартаменты по цене 229 тысяч долларов - более 18 млн рублей. Это самые дорогие 60 кв.метров в этом жилом комплексе под названием Wyndham Grand Aqua. Причем, апартаменты еще только строятся, они представляют собой пятизвездочный курорт с системой «все включено»: рядом рестораны, бассейны, спортплощадки и детские игровые комплексы, вертолетная площадка.

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Как пишет kp.ru, очень похоже, что Макаревич* так инвестировал деньги и жить не собирается в Грузии, а намерен потом просто сдавать в аренду жилье. Миллионы он явно заработал еще в России, ведь сейчас он живет без доходов – концертная деятельность на родине прекратилась, в Израиле он выступает ни шатко, ни валко. Хотя в июле у него будет возможность подзаработать: подруга Лайма Вайкуле ангажировала его на свой фестиваль в Юрмале и даст доступ к сцене.

В настоящее время, напомним, музыкант живет в Израиле с молодой женой, ненавидящей Россию, и новорожденным сыном. Макаревич* уже не раз оскорбил россиян, а также заявил, что никогда не вернется сюда.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.