Рудова без бюстгальтера опасно спустила бретельки платья: еще шаг – и тайное станет явным

Звезда сериалов и кино Наталья Рудова после Дубай устремилась на Бали в компании подруги. Вместе они наслаждаются тишиной и умиротворением острова, а также знакомятся с соседними землями. Накануне туристки отправились на вертолетную прогулку.

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Рудова показала, в чем она полетела на обзорную экскурсию. Звезда опрометчиво нарядилась в легкое платьице на тонких бретельках, не надела бюстгальтер. Во время прогулки лямки соскользнули по плечам, оголив декольте так опасно, что еще шаг, кажется, - и платье просто спадет с Натали, и тайное под ним станет явным.