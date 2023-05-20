«Русские звезды в поисках ласки»: подросшие Гарри и Лиза Галкины на израильском пляже порезвились с морем

Шоумен Максим Галкин* вернул детей Гарри и Лизу из путешествия в Париж. Они улетали в «Диснейлэнд», пока мама Алла Пугачева ездила хоронить Валентина Юдашкина в Москву, но теперь семья воссоединилась вновь. Но ненадолго – отец опять отправляется на заработки.

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В соцсети муж Пугачевой запостил видео с подросшими детьми, стоящими на закатном солнце израильского пляжа. Средиземное море ласкает их пяточки, ребята в какой-то момент обнялись друг с другом и задумчиво наблюдали за беспокойными волнами.

«Русские звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли…», - раздается за кадром голос Муслима Магомаева.

Галкин* использовал советский хит «Синяя вечность» для аудиоиллюстрации своего семейного видео, и подписчики были невероятно тронуты результатом. Также они заметили, какими уже взросленькими стали Лиза и Гарри на чужбине. Напомним, семья переехала в Израиль на постоянное место жительства год назад.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.