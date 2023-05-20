Севастьянова выказала себя без бюстгальтера: оголила плоть до самого пупка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась в Монако, где живет последние годы. Здесь ее заждались друзья и любимый питомец. Красотка вновь стала публиковать фото и видео в своем микроблоге, а в пятницу традиционно отправилась на ужин в ресторан, не забыв показать свой наряд.

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Для выхода в свет Севастьянова облачилась в роскошное черное платье с откровенным декольте до пупка, открывающим взору окружающих прелести без бюстгальтера. Подписчики в Сети ахнули – судя по всему, гимнастка нарядилась в обновку, поскольку такое они на ней видят впервые.