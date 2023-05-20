Жена перешедшего на мову Кирилла Сафонова прервала молчание: «Почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять»

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева прервала молчание о происходящем вокруг ее с мужем Кириллом Сафоновым семьи. На днях в соцсети он перешел на украинский язык, обращаясь к сыну, это сильно возмутило российских подписчиков и обрадовало жителей Незалежной. В свое оправдание артист поспешил уточнить, что сносно говорит на трех языках русском, украинском и иврите.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А его жена Савельева поспешила добавить, что вообще-то они в Израиль переехали уже очень давно.

«Мы живем, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», - заявила звезда.

Сама Савельева, как и Сафонов, все эти годы регулярно ездили в Россию на заработки. Сейчас выпускница «Фабрики звезд» ведет блог о материнстве,но не показывает своего 4-летнего сына от Сафонова, а также намеревается вернуться к концертной деятельности.