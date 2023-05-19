Пытаются вставать: Ефременкова засняла сыновей-близнецов в авто-люльках в машине – сопровождают маму

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пытается одна справляться с материнскими обязанностями после расставания с отцом своих сыновей-близнецов Мондезиром.
Отправляясь на машине по делам, Юлия Ефременкова почти всегда берет грудничков с собой. В микроблоге молодая мама поделилась кадрами, на которых засняла сыновей-близнецов в авто-люльках в салоне машины.
«Малыши практически всегда со мной. Все важные дела не обходятся без них», - рассказала Юлия Ефременкова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Крохи очень активные и уже пытаются вставать. Юлия Ефременкова за это немного пожурила малышей, попросив их сохранять спокойствие в салоне автомобиля.
Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой родились 22 сентября 2022 года. Со дня на день им исполнится по восемь месяцев.
Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: скрин соцсети