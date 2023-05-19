Пытаются вставать: Ефременкова засняла сыновей-близнецов в авто-люльках в машине – сопровождают маму

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Крохи очень активные и уже пытаются вставать. Юлия Ефременкова за это немного пожурила малышей, попросив их сохранять спокойствие в салоне автомобиля.

Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой родились 22 сентября 2022 года. Со дня на день им исполнится по восемь месяцев.