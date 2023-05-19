Пытаются вставать: Ефременкова засняла сыновей-близнецов в авто-люльках в машине – сопровождают маму

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова старается не расставаться с детьми.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пытается одна справляться с материнскими обязанностями после расставания с отцом своих сыновей-близнецов Мондезиром.

Отправляясь на машине по делам, Юлия Ефременкова почти всегда берет грудничков с собой. В микроблоге молодая мама поделилась кадрами, на которых засняла сыновей-близнецов в авто-люльках в салоне машины.

«Малыши практически всегда со мной. Все важные дела не обходятся без них», - рассказала Юлия Ефременкова.

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Крохи очень активные и уже пытаются вставать. Юлия Ефременкова за это немного пожурила малышей, попросив их сохранять спокойствие в салоне автомобиля.

Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой родились 22 сентября 2022 года. Со дня на день им исполнится по восемь месяцев.

Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: скрин соцсети

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