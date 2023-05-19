Красавец-шатен в модных очках: как выглядит взрослый сын Ильи Авербуха от Ирины Лобачевой — уже 19 лет

Сын прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха от брака с Ириной Лобачевой Мартин нечасто размещает свои фотографии в соцсети.

На днях это за него сделала молодая мачеха, жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова. Актриса опубликовала семейный снимок, на котором предстала в компании мужа, сына Левы и пасынка Мартина.

«Парни», — подписала кадр Лиза Арзамасова.

Поклонники тут же отметили, как заметно вырос и возмужал Мартин, которому в марте исполнилось 19 лет. Он шатен, носит очки.

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