Красавец-шатен в модных очках: как выглядит взрослый сын Ильи Авербуха от Ирины Лобачевой — уже 19 лет

Сын прославленного фигуриста и создателя ледовых шоу Ильи Авербуха от брака с Ириной Лобачевой Мартин нечасто размещает свои фотографии в соцсети.
На днях это за него сделала молодая мачеха, жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова. Актриса опубликовала семейный снимок, на котором предстала в компании мужа, сына Левы и пасынка Мартина.
«Парни», — подписала кадр Лиза Арзамасова.
Поклонники тут же отметили, как заметно вырос и возмужал Мартин, которому в марте исполнилось 19 лет. Он шатен, носит очки.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыновьями Левой и Мартином. Фото: соцсети
Напомним, брак Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой продлился без малого 12 лет. Пара поженилась в 1995-м году, а развелась в 2007-м. Их сыну Мартину тогда было всего три года.
Илья Авербух и Ирина Лобачева с сыном Мартином. Фото: Global Look Press