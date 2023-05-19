Ксения Бородина о новом избраннике: «У меня есть общение, которое не демонстрирую. Что будет дальше, не знаю»

Телеведущая Ксения Бородина, которая без малого два года назад рассталась с мужем и отцом дочери Теоны, Курбаном Омаровым, призналась, что больше не одинока.
Звезда дала понять, что больше не будет такой открытой, как раньше в вопросах личной жизни. Ксения Бородина объяснила, что ее новый избранник — человек, на которого можно положиться.
«Я в какой-то момент сделала свой выбор. У меня есть общение, которое не демонстрирую, и мне в нем хорошо. Что будет дальше, не знаю. Я проживала период, когда принимала цветы в огромном количестве. И сделала выбор в пользу человека, который просто дал колоссальную поддержку, плечо. Это то, что мне было очень необходимо. Много душевности во всем этом», — поделилась Ксения Бородина.
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Ксения Бородина рассказала, что она и ее новый избранник строят отношения на полном доверии друг другу.
«Много разговоров, диалогов, душевности… Я на самом деле очень успокоилась. Потому что важно, кто с тобой рядом. Я с ним с открытым сердцем. И самое главное — с открытым сердцем с собой. Важно с собой договариваться, себя любить. Тогда мир играет другими красками, как бы это ванильно ни казалось», — добавила Ксения Бородина.
По материалам YouTube-канала «Марк Бартон».