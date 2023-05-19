Ксения Бородина о новом избраннике: «У меня есть общение, которое не демонстрирую. Что будет дальше, не знаю»

Телеведущая Ксения Бородина, которая без малого два года назад рассталась с мужем и отцом дочери Теоны, Курбаном Омаровым, призналась, что больше не одинока.

Звезда дала понять, что больше не будет такой открытой, как раньше в вопросах личной жизни. Ксения Бородина объяснила, что ее новый избранник — человек, на которого можно положиться.