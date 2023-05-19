Белый пледик и крохотные ножки в ползунках: Брутян понежничала с новорожденным сыном Прилучного перед камерой – молодая мамочка

Молодая жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась нежными домашними кадрами с подписчиками ее микроблога.
На видео Зепюр Брутян общается с маленьким сыном Микаэлем. Малыш прикрыт белым пледиком. В кадре видны его крохотные ножки, облаченные в белые ползунки с принтом в виде героев мультфильмов. Зепюр Брутян нежно гладит пяточки сына своей рукой.
Молодая мама дала понять, что у их с Павлом Прилучным сыном начались проблемы, характерные для людей этого возраста. У новорожденного Микаэля колики.
«Мамочки, как вы справляетесь с коликами?» - спросила под видео Зепюр Брутян.
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Напомним, сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян Микаэль появился на свет 28 апреля. Через несколько дней наследнику пары исполнится уже месяц.