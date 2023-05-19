«Рядом появляется «жилетка»»: Анна Плетнева призналась в любви Владимиру Преснякову и назвала тех, кому звонит по ночам

Артистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась в любви к Владимиру Преснякову и рассказала о тайных ночных звонках с просьбой о помощи.
Певица подтвердила, что в прошлом испытывала нежные чувства к исполнителю Владимиру Преснякову. Теперь же Анна Плетнева просто обожает творчество Владимира Преснякова. А еще она рассказала, кому звонит по ночам.
И это не тайный поклонник, как вы могли подумать. А это сотрудники ее лейбла.
«Ты, бывает, готовишься к концерту полгода, но за две недели до его начала вдруг понимаешь, что у тебя еще ничего не готово – костюмы не дошиты, аранжировки музыканты не выучили», – заявила Плетнева.
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«И тогда рядом появляется «жилетка», которая говорит тебе: «Давай я сейчас тебе помогу. У меня есть человек, который легко решит вопрос с костюмами, есть танцор – всех выстроит и натренирует». Такое у нас действительно практикуется. И это очень-очень приятно», – добавила Анна в беседе с muz-tv.ru.