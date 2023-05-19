«Рядом появляется «жилетка»»: Анна Плетнева призналась в любви Владимиру Преснякову и назвала тех, кому звонит по ночам

Артистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась в любви к Владимиру Преснякову и рассказала о тайных ночных звонках с просьбой о помощи.

Певица подтвердила, что в прошлом испытывала нежные чувства к исполнителю Владимиру Преснякову. Теперь же Анна Плетнева просто обожает творчество Владимира Преснякова. А еще она рассказала, кому звонит по ночам.