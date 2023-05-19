Раскинулась на шезлонге: Феофилактова из «Дома-2» в белой тряпице эпично засветила межножное пространство – какой же кадр

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова в эти дни с шиком отдыхает в Дубае. Красотка наслаждается местными видами и демонстрирует свои прелести, регулярно проводя время на пляже.

Евгения Феофилактова делится кадрами своего роскошного отдыха с поклонниками. На одном из них Женя запечатлена, грациозно раскинувшейся на шезлонге в белой тряпице - платье-халате.

Женя восседает так, чтобы была видна часть ее ноги и то, что между ногами - межножное пространство.

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