Раскинулась на шезлонге: Феофилактова из «Дома-2» в белой тряпице эпично засветила межножное пространство – какой же кадр

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова в эти дни с шиком отдыхает в Дубае. Красотка наслаждается местными видами и демонстрирует свои прелести, регулярно проводя время на пляже.
Евгения Феофилактова делится кадрами своего роскошного отдыха с поклонниками. На одном из них Женя запечатлена, грациозно раскинувшейся на шезлонге в белой тряпице - платье-халате.
Женя восседает так, чтобы была видна часть ее ноги и то, что между ногами - межножное пространство.
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Евгения Феофилактова в белом платье на шезлонге. Фото: соцсети
Поклонники Евгении Феофилактовой восхитились атмосферным снимком и тем, как выглядит экс-участница проекта. Они сделали Евгении массу комплиментов в комментариях к фото.