Раскинулась на шезлонге: Феофилактова из «Дома-2» в белой тряпице эпично засветила межножное пространство – какой же кадр

Евгения Феофилактова. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Евгения Феофилактова наслаждается красотами Дубая и демонстрирует свои.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова в эти дни с шиком отдыхает в Дубае. Красотка наслаждается местными видами и демонстрирует свои прелести, регулярно проводя время на пляже.

Евгения Феофилактова делится кадрами своего роскошного отдыха с поклонниками. На одном из них Женя запечатлена, грациозно раскинувшейся на шезлонге в белой тряпице - платье-халате. 

Женя восседает так, чтобы была видна часть ее ноги и то, что между ногами - межножное пространство.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Евгения Феофилактова в белом платье на шезлонге. Фото: соцсети

Поклонники Евгении Феофилактовой восхитились атмосферным снимком и тем, как выглядит экс-участница проекта. Они сделали Евгении массу комплиментов в комментариях к фото.

Читайте также