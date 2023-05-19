Наконец-то мальчик: звезда КВН Азамат Мусагалиев в третий раз стал отцом

Азамат Мусагалиев и его жена Виктория. Фото: соцсети

У известного юмориста Азамата Мусагалиева уже есть две дочери.

Стало известно, что юмориста, звезды КВН и шоу «Однажды в России» Азамата Мусагалиева родился долгожданный сын.

По некоторым данным, прославленный комик стал отцом почти неделю назад - 13 мая. Но делиться прекрасными новостями о пополнении в семье с поклонниками Азамат Мусагалиев пока не спешит.

Новорожденный мальчик стал третьим ребенком Азамата Мусагалиева и его жены Виктории. У пары есть две дочери.

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Жена Азамата Мусагалиева Виктория с дочками. Фото: соцсети

Напомним, Азамат Мусагалиев и его супруга Виктория поженились в 2008 году, в том же году у них родилась старшая дочка Милана, а в 2013 - дочка Лейсан.

По материалам «СтарХита».

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