«Мне так спокойнее»: Анастасия Решетова ответила на вопрос о своей личной жизни

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, что на самом деле происходит у нее на личном фронте.

Решетова заявила, что между сегодняшней Анастасией и той, что была четыре года назад, – пропасть. Бизнесвумен считает, что стала больше ценить себя. Знаменитость утверждает, что пока у нее нет возлюбленного. И на вопрос, с кем она встречается все это время, Решетова отвечает так: