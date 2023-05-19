«Мне так спокойнее»: Анастасия Решетова ответила на вопрос о своей личной жизни

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, что на самом деле происходит у нее на личном фронте.
Решетова заявила, что между сегодняшней Анастасией и той, что была четыре года назад, – пропасть. Бизнесвумен считает, что стала больше ценить себя. Знаменитость утверждает, что пока у нее нет возлюбленного. И на вопрос, с кем она встречается все это время, Решетова отвечает так:
«Да со своим отражением в зеркале каждое утро. Сколько раз говорила, что я не буду транслировать свою личную жизнь на публику. Мне так спокойнее».
Анастасия добавила, что многие недоброжелатели начинают ей приписывать буквально всех свободных ухажеров. Знаменитость считает, что это происходит из-за ее скрытности.
Напомним, ранее Решетова рассказала, как воспитывает сына от шоумена Тимати.