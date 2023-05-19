Почувствуйте разницу: Саша Черно в странных трениках позировала рядом с женой Андрея Черкасова, облаченной в мини-платье

Участница «Дома-2» Саша Черно в микроблоге разместила снимок. В кадре она позирует вместе с мужем Иосифом Оганесяном и семьей ведущего «Дома-2» - Андрея Черкасова и его женой Кристиной.

Все четверо вместе были участниками какого-то праздничного мероприятия, куда пришли вместе с сыновьями. Мальчишек в кадре не видно.

«У наших деток тот возраст, когда лучше фотографироваться без них», - объяснила под фото Саша Черно.

Примечательно, что сыновья Черно и Черкасовых - ровесники. Наследнику Андрея и Кристины Черкасовых Святославу в апреле исполнилось три года. Столько же будет в июле сыну Саши Черно и Иосифа Оганесяна.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».