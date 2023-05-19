Анна Заворотнюк показала сногсшибательную фигуру в купальнике с анималистичным принтом

Модель Анна Заворотнюк позировала с бокалом игристого и в соблазнительном бикини с животным принтом.

Модницы продолжают отдавать предпочтение хищным принтам. Вот и дочь артистки Анастасии Заворотнюк для отдыха на яхте выбрала купальник со змеиным дизайном. Заворотнюк скомбинировала белоснежный вариант одежды для плавания с черной рубашкой и молочной шляпой.

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Заворотнюк продемонстрировала стройные ножки и рельефный пресс.