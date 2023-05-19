«Необходимость заботы о женщинах»: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания сына

Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос о воспитании сына Тимати.
Напомним, наследнику шоумена Тимати – Ратмиру Юнусову – в этом году исполнится четыре года. Мальчик живет с мамой, которая после шести лет отношений рассталась с отцом своего ребенка.
Решетова любит делиться семейными кадрами. А еще Настя иногда рассказывает о своих взаимоотношениях с сыном. Решетова отмечает своенравный характер малыша. Однако показывает и то, как Ратмир обожает свою родительницу.
Недавно Решетову спросили, какие правила воспитания маленького сына она даст.
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«Нет ни одного главного правила, их несколько и все важны. Одно из них, например: давая право выбора, формировать в нем личность с собственным мнением. Так же для нас очень важно показывать уважение к старшим в семье и необходимость заботы о женщинах», – отметила Анастасия Решетова в своем микроблоге.