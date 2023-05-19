«Необходимость заботы о женщинах»: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания сына

Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос о воспитании сына Тимати.

Напомним, наследнику шоумена Тимати – Ратмиру Юнусову – в этом году исполнится четыре года. Мальчик живет с мамой, которая после шести лет отношений рассталась с отцом своего ребенка.

Решетова любит делиться семейными кадрами. А еще Настя иногда рассказывает о своих взаимоотношениях с сыном. Решетова отмечает своенравный характер малыша. Однако показывает и то, как Ратмир обожает свою родительницу.