«Необходимость заботы о женщинах»: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания сына

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети 

Экс-возлюбленная Тимати поделилась личным.

Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос о воспитании сына Тимати.

Напомним, наследнику шоумена Тимати – Ратмиру Юнусову – в этом году исполнится четыре года. Мальчик живет с мамой, которая после шести лет отношений рассталась с отцом своего ребенка. 

Решетова любит делиться семейными кадрами. А еще Настя иногда рассказывает о своих взаимоотношениях с сыном. Решетова отмечает своенравный характер малыша. Однако показывает и то, как Ратмир обожает свою родительницу.

Недавно Решетову спросили, какие правила воспитания маленького сына она даст.

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«Нет ни одного главного правила, их несколько и все важны. Одно из них, например: давая право выбора, формировать в нем личность с собственным мнением. Так же для нас очень важно показывать уважение к старшим в семье и необходимость заботы о женщинах», – отметила Анастасия Решетова в своем микроблоге.

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