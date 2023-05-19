Спустя два месяца: на берегу Волги найдено тело музыканта, провалившегося под лед вместе с основателем группы Cream Soda

Тело 28-летнего музыканта Аристарха Ухтомского, провалившегося под лед в марте, было обнаружено 17 мая в Костромской области. О находке следователям сообщили местные жители.
«17 мая текущего года в следственные органы СК России по Костромской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в акватории реки Волги на территории Костромского района Костромской области. В ходе процедуры опознания установлен юноша 1995 года рождения, который числился пропавшим без вести в акватории Волги вблизи села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области», - говорится в сообщении СУ СКР по Ярославской области.
Аристарх Ухтомский - один из провалившихся под лед музыкантов из компании сооснователя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Компания отмечала день рождения на берегу Волги и решила прогуляться по льду. Веселье закончилось трагедией.
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Пять человек, включая сооснователя группы Cream Soda 35-летнего Дмитрия Свиргунова, оказались под водой. Спаслась только девушка Валерия Дерман, провалившиеся парни вытолкали ее на лед. Сумел зацепиться за кромку льда и 28-летний Георгий Киселев, но позже он скончался в машине скорой помощи. Тело Дмитрия Свиргунова было найдено через несколько часов.
17 мая обнаружен труп Аристарха Ухтомского. До сих пор не найдено тело младшего брата Дмитрия Свиргунова, 25-летнего Романа Свиргунова. Он числится пропавшим без вести.
По материалам 76.ru.