Спустя два месяца: на берегу Волги найдено тело музыканта, провалившегося под лед вместе с основателем группы Cream Soda

Пять человек, включая сооснователя группы Cream Soda 35-летнего Дмитрия Свиргунова, оказались под водой. Спаслась только девушка Валерия Дерман, провалившиеся парни вытолкали ее на лед. Сумел зацепиться за кромку льда и 28-летний Георгий Киселев, но позже он скончался в машине скорой помощи. Тело Дмитрия Свиргунова было найдено через несколько часов.

17 мая обнаружен труп Аристарха Ухтомского. До сих пор не найдено тело младшего брата Дмитрия Свиргунова, 25-летнего Романа Свиргунова. Он числится пропавшим без вести.

По материалам 76.ru.