Ну чем не Хюррем султан! Мерьем Узерли в платье от российского бренда прикрылась черной фатой

Мерьем Узерли привлекла внимание фотографов в Каннах. Актриса турецкого сериала «Великолепного века» позировала в роскошном платье с аппликацией в виде цветов от российского бренда YANINA. В таком элегантном наряде сериальная Хюррем султан предстала на красной дорожке Каннского фестиваля.

Многие едва узнали Мерьем. Актриса не похожа на себя. Многие тут же предположили, что Узерли сделала пластическую операцию. Другие предположили, что актриса просто похудела. Так или иначе, внешность и грандиозный выход в свет звезды «Великолепного века» обсуждают ее поклонники на фан-страничке.

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Мерьем Узерли прикрылась черной фатой, придав себе загадочности. Из украшений на актрисе роскошное колье и серьги из одного ювелирного гарнитура.