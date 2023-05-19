Муж Алеси Кафельниковой ответил на резкие заявления своей тещи о его жестоком поведении

Не так давно мать Алеси Кафельниковой удивила всех своими заявлениями о том, что зять морально давит на ее дочь. Мария Тишкова заявила, что Георгий Петришин устраивает своей жене жесткие видеодопросы и собирает на нее компроматы.

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Алеся не стала комментировать слова своей матери, а только написала на своей странице в соцсети то, что очень переживает за нее. Муж Кафельниковой тоже был не особо многословен. В своем комментарии об этой неприятной ситуации бизнесмен, как и его супруга, высказал беспокойство за состояние тещи и выразил готовность помочь матери Алеси, если ей это когда-нибудь потребуется.

«Я с большим теплом отношусь к маме моей супруги и благодарен ей за Алесю… Мы сильно за нее переживаем и надеемся, что Мария скажет нам, если ей нужна будет наша помощь. Мы будем рядом и сделаем все необходимое», — сказал Петришин.

Источник: starhit.ru