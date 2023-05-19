«Переживает и страдает»: жена Михаила Ефремова верит, что осужденный за смертельное ДТП актер через несколько месяцев выйдет на свободу

Жена известного актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за гибель человека в ДТП, заявила, что она и ее супруг надеются на скорое освобождение из мест заключения.

Софья Кругликова напомнила, что по закону Михаил Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение уже через десять месяцев.

«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», - поделилась Софья Кругликова.

В январе этого года Михаил Ефремов подавал прошение о том, чтобы ему оставшийся срок наказания заменили принудительными работами, но позже по какой-то причине отозвал свой же документ из суда. Тогда высказалось предположение, что Михаил Ефремов очень рассчитывает на выход из колонии по УДО в марте 2024 года.

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