«Переживает и страдает»: жена Михаила Ефремова верит, что осужденный за смертельное ДТП актер через несколько месяцев выйдет на свободу

Жена известного актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за гибель человека в ДТП, заявила, что она и ее супруг надеются на скорое освобождение из мест заключения.
Софья Кругликова напомнила, что по закону Михаил Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение уже через десять месяцев.
«УДО у нас откроется в марте следующего года. Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», - поделилась Софья Кругликова.
В январе этого года Михаил Ефремов подавал прошение о том, чтобы ему оставшийся срок наказания заменили принудительными работами, но позже по какой-то причине отозвал свой же документ из суда. Тогда высказалось предположение, что Михаил Ефремов очень рассчитывает на выход из колонии по УДО в марте 2024 года.
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Напомним, Михаил Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом по его вине в сентябре 2020 года. Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
По материалам «Абзаца»