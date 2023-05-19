Ольга Орлова показала подписчикам, что ей оставила в наследство Жанна Фриске

Несмотря на то что после смерти Жанны Фриске прошло уже восемь лет, ее близкая подруга Ольга Орлова часто вспоминает Жанну в своем блоге. Не так давно Орлова поделилась с подписчиками фотографией из личного архива. На снимке она позирует, сидя на диване в окружении нескольких собак.

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Телеведущая рассказала, что один из питомцев раньше принадлежал Жанне Фриске. И после трагической смерти подруги она забрала собаку к себе. Но, к сожалению, белый лабрадор не задержался в доме новой хозяйки. Пес ушел вскоре после своей прежней владелицы.