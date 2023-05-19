«Прыгнула в такси в рваной ночнушке»: в день рождения дочери Долина вспомнила, как спасала ребенка

19 мая отмечает день рождения единственная дочь певицы Ларисы Долиной — Ангелина. В 2023 году ей исполнилось 40 лет. По этому поводу народная артистка РФ поделилась в Сети остросюжетной историей появления наследницы на свет.

«О том, как я рожала дочку, можно было бы написать сценарий и снять полноценный драматический сериал… — пишет Долина в Telegram. — На третий день от рождения она тяжело заболела и ее увезли в больницу, не сказав мне ни слова… Когда я задала вопрос, куда ребенка увезли, дежурная медсестра ответила, что не знает…»

«В рваной ночнушке я прыгнула в такси и восемь часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах… Нашла в Морозовской… В жутком боксе, с тараканами в умывальнике, под капельницей и с температурой под 40… Я думала, не выживу… И приняла решение моментально: это был первый этаж, я просто выкрала мою девочку и через окно вылезла на улицу с ней на руках… Благо, было уже практически лето…»

«Мы снимали квартиру тогда в районе Ждановской, на первом этаже, потому что квартиры на первом этаже были дешевле. Денег было очень мало… Линочка потихоньку начала поправляться и радовала меня каждую секунду. Даже не верится, что прошло уже 40 лет…»