Умер звезда «Глухаря» Рустам Уразаев

В пятницу, 18 мая, умер известный актер Рустам Уразаев. Артисту было 65 лет. Это печальное известие стало полной неожиданностью для всех поклонников, так как ни о каких болезнях актера ранее нигде не сообщалось.

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Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года в Ташкенте. Там же окончил школу и художественное училище по направлению дизайна и художественного оформления. А затем поступил в местный университет на факультет истории.

На экран Уразаев попал в середине 70-х. Актер запомнился зрителям по ролям в фильмах и сериалах: «Дом под жарким солнцем», «Заложник», «Шакалы», «Родина ждет», «Псевдоним «Албанец», «Одна любовь на миллион», «Глухарь» и многим другим работам.

За свою карьеру Рустам Ренатович успел попробовать себя и в качестве режиссера. Он снял несколько эпизодов сериала «След», «Меч», «Паутина» и некоторых других проектов.

Источник: rg.ru