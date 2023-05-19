Наталья Подольская удивила поклонников разговорами о ревности к фанаткам мужа

Брак Натальи Подольской и Владимира Преснякова длится уже более 10 лет. Пара воспитывает двух совместных сыновей и задумывается о третьем ребенке. Их семья выглядит совершенно идеальной. Что является большой редкостью для звездных браков. И, похоже, поклонникам удалось наконец-то узнать, в чем секрет таких стабильных отношений.

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Не так давно Наталья Подольская затронула в своем блоге тему ревности. Артистка рассказала о том, что в их паре с Владимиром Пресняковым этот вопрос никогда не поднимался. Наталья считает, что супруг любит и ее, и своих поклонниц. Но это совершенно разная любовь. Поэтому у нее даже в мыслях не возникало устраивать сцены ревности.

«Я никогда не ревновала к поклонникам. Это глупо. Его обожают миллионы, а он любит меня. И поклонников любит. Но не так», — поделилась с подписчиками Подольская.

После признаний Натальи картина начала проясняться. Возможно, именно доверие и отсутствие надуманных обид помогает артистам оставаться идеальной парой все эти годы.