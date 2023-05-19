Пугачева в белоснежных брюках клеш приобняла двойняшек Гарри и Лизу: «нахлобучила парик»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети

Примадонна позировала с детьми и мужем на отдыхе.

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился архивным летним снимком, который был сделан около четырех лет назад. На фото детям Примадонны не больше пяти лет. Двойняшки Гарри и Лиза прильнули к моложавой маме, а та обняла их за плечики. Рядом с супругой позировал и сам Максим*.

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Алла Пугачева в белоснежных брюках-клеш. Фото: личный архив

Алла Пугачева позировала на фото в мятной толстовке и белоснежных брюках клеш. Образ Примадонны дополнили белые кеды и парик с начесом на макушке.

«Еще пока молодо выглядит тут!», «Сейчас совсем другая», «Стройная, моложавая! Молодец», «Детки-то как в маму вцепились! Сразу видно, любят Аллу», «Нахлобучила парик», — написали фолловеры.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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