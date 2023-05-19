Пугачева в белоснежных брюках клеш приобняла двойняшек Гарри и Лизу: «нахлобучила парик»

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился архивным летним снимком, который был сделан около четырех лет назад. На фото детям Примадонны не больше пяти лет. Двойняшки Гарри и Лиза прильнули к моложавой маме, а та обняла их за плечики. Рядом с супругой позировал и сам Максим*.

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