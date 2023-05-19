Звезда «Любовь и голуби» Александр Михайлов растит из дочери актрису методом кнута и пряника

Дочь известного актера Александра Михайлова — Мирослава — тоже учится на актерском факультете, причем на курсе своего отца во ВГИКе. Девушка признается, что отец — самый строгий ее критик.
«Но эта строгость только в профессиональном плане. Если есть какие-то недочеты, то это обговаривается. Если хорошо — то это похвала», — рассказала Мирослава.
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Она добавила, что и не думает обижаться на отца за критику, тем более что почти на все вопросы у них похожие взгляды. К тому же не так давно ей перепала и похвала: она очень удачно сдала экзамен по вокалу, и Александр Михайлов не мог этого не отметить. Что касается планов по окончании вуза, то Мирослава понимает: ей придется много работать.
«В кино я уже снимаюсь постоянно, в театре работала на протяжении двух лет. Сейчас пока не знаю, как получится. Может, в театр устроюсь, может, продолжу сниматься. У меня постоянная занятость в этом плане», — цитирует актрису издание «МК».