Александр Серов о бывшей жене: «Очень большая обида — тяжелый камень у меня на душе»

Не так давно Александр Серов поделился с поклонниками своими мыслями по поводу развода с бывшей супругой Еленой Стебеневой. С которой он расстался еще в 2010 году. Артист до сих болезненно вспоминает тот период и называет итог их совместной жизни не иначе как фиаско.

«С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида — тяжелый камень у меня на душе», — высказался Серов в студии передачи «Жизнь и судьба».

Стебенева же ясно дала понять, что уже давно перевернула страницу и продолжает жить дальше без обид и упреков. Об этом она рассказала в своем блоге.

«Я бывшая супруга Александра Николаевича Серова. Ну да, был такой период моей жизни. Почти 20 лет совместной жизни, дочь и прекрасное прошлое. Проехали. Вот уже почти 11 лет я замужем за другим человеком», — поделилась Елена.

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Источник: передача «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».