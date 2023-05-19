СМИ: Манижа ждет ребенка — певица удивила поклонников огромным животом

Манижа продолжает радовать поклонников приятными моментами из личной жизни. В сентябре прошлого года она сообщила фанатам о том, что выходит замуж за режиссера Ладо Кватанию. А уже весной стало известно о том, что артистка ждет ребенка. Так пишет ряд компетентных СМИ.

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Певице даже говорить ничего не пришлось. Свою беременность она показала в новом клипе, который разместила в соцсети. На видео артистка продемонстрировала огромный живот. И всем стало очевидно, что прибавление в семье случится очень скоро. Поклонники тут же начали поздравлять звезду с радостным событием, не забывая при этом восхищаться ее последнее работой.

«Чудесно. Наши самые теплые поздравления», «Как всегда, прекрасно! И певица, и песня, и, конечно, живот», «Поздравляю! Клип тоже супер», — забросали исполнительницу комплиментами подписчики.

По материалам «СтарХита»