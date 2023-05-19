Принц Гарри и Меган Маркл попытались раздуть из автомобильной погони папарацци катастрофу, но сели в лужу

16 мая в Нью-Йорке произошел инцидент с принцем Гарри и Меган Маркл. Звездная пара посетила торжественное мероприятие вместе с мамой Меган, Дорией Рэгленд, и на выходе их окружили папарацци. Знаменитости сели в такси, а потом их стали преследовать фотографы на машинах.

По словам Гарри и Меган, все это переросло в опасную автомобильную погоню со столкновениями. Вот что говорится в официальном заявлении супругов.

«Герцог и герцогиня Сассекские и мисс Рэгленд были вовлечены в почти катастрофическую автомобильную погоню, спровоцированную очень агрессивными папарацци. Это безжалостное преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка», — цитирует заявление издание Variety. «Несмотря на то что публичность вызывает определенный интерес со стороны общественности, это никогда не должно происходить за счет чьей-либо безопасности. Распространение этих фото, учитывая способы их получения, поощряет крайне назойливую практику, опасную для всех ее участников».

Впрочем, полиция Нью-Йорка никаких столкновений не зафиксировала.

«Было много фотографов, которые усложняли их поездку. Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в пункт назначения, и сообщений о столкновениях, вызовах полиции, травмах или арестах не поступало», — цитирует правоохранителей Reuters.

А издание The Washington Post нашло того самого водителя такси, который вез скандальную парочку.

«Эти люди продолжали преследовать нас и приближались к машине. Они фотографировали, когда мы остановились, и снимали нас… — рассказал таксист о папарацци. — Я бы не назвал это погоней. Я не чувствовал себя в опасности. Это не было похоже на автомобильную погоню в кино. Они (Гарри и Меган. — Прим. авт.) были тихими и казались напуганными, но это Нью-Йорк — здесь безопасно».

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Издание People поговорило с одним из фотографов, который гнался за британским королевичем и его женой. По его мнению, ничего «катастрофического» в тот вечер не произошло.

«Никто не получил штраф и не был арестован… Я не вижу, насколько это было близко к катастрофе, кроме сумасшедшего преувеличения», — сказал папарацци.

А вот какое заявление сделало фотоагентство Backgrid, купившее снимки с упомянутой погони:

«Мы получили фотографии и видео событий прошлого вечера от четырех фотографов-фрилансеров, трое из которых были в машинах и один ехал на велосипеде. Важно отметить, что эти фотографы несут профессиональную ответственность за освещение интересных событий и личностей, включая таких общественных деятелей, как принц Гарри и Меган Маркл. У них не было намерения причинять какие-либо страдания или вред, поскольку их единственным инструментом являлись камеры. На некоторых фотографиях Меган Маркл даже улыбается в такси».

В агентстве сообщили, что внедорожник с охраной принца вел себя очень лихо на дороге, пытался заблокировать улицу, и его даже остановила полиция, но никаких столкновений не было, и фотографы не создавали опасности для звездной пары.