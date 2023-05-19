Многодетный отец Алек Болдуин впервые стал дедушкой

Айрленд не стала скрывать имя и пол ребенка. Это девочка, которую родители назвали Холланд. Любопытная игра слов: мама – Ирландия, дочка – Голландия.

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Еще один интересный факт: дети Алека Болдуина получаются немногим старше своей новорожденной племянницы. Только в 2022 году вторая жена родила актеру дочь Иларию, а 2021-м у них появилась дочь Люсия посредством суррогатной матери. Всего во втором браке кинозвезды семь детей. А вместе с Айрленд получается восемь.