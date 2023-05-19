Красота вне возраста: Харрисон Форд вывел жену на красную дорожку впервые за пять лет

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Напомним, это третья жена знаменитого актера. Они заключили брак в 2010 году, хотя встречались с 2002-го. Ранее Калиста усыновила мальчика и воспитывала его вместе с Харрисоном.

Добавим, что релиз фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» на Западе намечен на 30 июня.