Красота вне возраста: Харрисон Форд вывел жену на красную дорожку впервые за пять лет

Вечером 18 мая на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля вышел 80-летний Харрисон Форд. Актер представил свой новый фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» — пятую часть франшизы.
Киногерой предстал перед публикой со своей 58-летней женой — актрисой сериалов Калистой Флокхарт. Западная пресса отмечает, что это первый выход звездной пары на дорожку с 2018 года. Несмотря на возраст, супруги выглядят потрясающе.
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт на Каннском кинофестивале 2023 года. Фото: Global Look Press
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Напомним, это третья жена знаменитого актера. Они заключили брак в 2010 году, хотя встречались с 2002-го. Ранее Калиста усыновила мальчика и воспитывала его вместе с Харрисоном.
Добавим, что релиз фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» на Западе намечен на 30 июня.