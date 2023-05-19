Личная жизнь Гермионы: Эмма Уотсон рассталась с сыном миллиардера

Звезда «Гарри Поттера», 33-летняя Эмма Уотсон, рассталась с 29-летним Брэндоном Грином, сыном британского магната моды и миллиардера, сэра Филипа Грина.

Пару заметили вместе летом 2022 года в Италии. Молодой человек и кинозвезда держались за руки, гуляя во время совместного отпуска. Британские журналисты выяснили, что их «серьезный роман» длился аж 18 месяцев. В начале 2023 года знаменитости расстались, но до прессы эта новость дошла только в мае.

Уже весной этого года Эмма зажигала на концерте Тейлор Свифт в Лас-Вегасе с одним из своих бывших парней. Хотя они, скорее всего, пришли на шоу как друзья.

Добавим, что в недавнем интервью «Гермиона» рассказала о своей нынешней жизни и о том, почему перестала сниматься.

По материалам Daily Mail