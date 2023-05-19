Рудова в стрингах прижалась ядреными ягодицами к бортику: дело было в бассейне

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С подругой Рудова остановилась на роскошной вилле, где в уединении и без суеты проводит свои отпускные деньки. С самого утра, едва проснувшись, она спешит в бассейн, чтобы насладиться теплой водичкой и успеть позагорать на безопасном солнышке. Про фото и видео для поклонников красотка тоже не забывает. Позируя для контента в соцсеть, Наталья прижалась упругими ягодицами к бортику бассейна, томно заглядывая в объектив.