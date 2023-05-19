Загитова выставила соблазнительные прелести напоказ: имениннице можно все

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Фигуристка отметила 21-летие.

Олимпийская чемпиона по фигурному катанию Алина Загитова отметила свой 21-й день рождения в Дубае. Красотка отправилась в фешенебельный ресторан и провела вечер в компании друзей. Как это было, звезда спорта продемонстрировала в своем микроблоге.

Алина Загитова. Фото: соцсети

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Также поклонники смогли оценить вечерний наряд Загитовой. Алина нарядилась в роскошное платье с люрексом, рукава которого спадали с плеч, раскрывая публике соблазнительные формы в декольте. Фигуристка уже хорошо загорела, и следы от купальника видны невооруженным глазом.

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