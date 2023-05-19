Загитова выставила соблазнительные прелести напоказ: имениннице можно все

Олимпийская чемпиона по фигурному катанию Алина Загитова отметила свой 21-й день рождения в Дубае. Красотка отправилась в фешенебельный ресторан и провела вечер в компании друзей. Как это было, звезда спорта продемонстрировала в своем микроблоге.