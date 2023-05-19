Бесстыдная Рудова задрала подол, оголив упругие чресла: и стоит довольная, в водичке плещется

Актриса Наталья Рудова покинула Дубай спустя неделю яркого и жаркого отпуска. Но вопреки ожиданиям поклонников, не вернулась в Москву, а направилась на Бали. И уже вышла оттуда на связь.

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Красотка поселилась на роскошной вилле, на территории которой открытый бассейн. В нем можно гулять – часть ванны мелкая, и Наталья устроила утреннюю прогулку. Кокетка даже задрала подол своего и без того коротенького платьица, оголив упругие чресла и сведя с ума подписчиков. На лице звезды истинное наслаждение и нега – спокойствие кругом проникает внутрь, и Рудова собирается провести в тишине несколько дней.