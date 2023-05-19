Новости шоу-бизнеса: Галкин* нарядил сына в сине-желтое, приезжавшая в мае Пугачева не жила в замке, Волочкова озвучила причину драки бывшего с женой

Кто убрал портрет Пугачевой из БКЗ

Стало известно, как исчез портрет Аллы Пугачевой в «БКЗ «Октябрьский» в Петербурге, провисевший там 40 лет. Его приказала убрать директор учреждения и давняя подруга Примадонны Эмма Лавринович.

Волочкова объяснила драку бывшего с женой

Бывший бойфренд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов избил нынешнюю жену потому, что та приревновала его к балерине, объяснила звезда. По ее словам, он звонил ей на Мальдивы, признавался в любви.

Пугачева не жила в замке

Прилетев в Москву, Алла Пугачева отказалась поселяться в замке в Грязи, а обосновалась у Юдашкиных. Похоронив Валентина Абрамовича, тут же улетела назад в Израиль.

Галкин* нарядил сына Пугачевой в сине-желтое

Максим Галкин* на прогулку по Парижу нарядил сына Гарри в желтый кардиган и синие штанишки. Подписчики узрели в этом провокацию – позиция шоумена известна давно.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.