«Сладкая булочка»: Орлова уложила дочку на пол и принялась нацеловывать в пухлую щеку

Телеведущая Ольга Орлова перестала скрывать лицо своей трехмесячной дочки Ани. Она родила ее в 45 лет и до самого крещения не показывала никому. Но после таинства ее уже не остановить - фото и видео малютки подписчики наблюдают ежедневно.

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На этот раз Орлова уложила малышку на пол и прильнула к ней, целуя в пухлые щечки. Кроха будто специально подставила одну, повернув к мамочке нужной стороной.

«Мамина сладкая булочка», - подписала фото звезда.

У Орловой, к слову, есть взрослый сын от брака с Александром Кармановым Артем. Парню уже 22 года, он студент, и живет вместе с мамой и ее новой семьей.