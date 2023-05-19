Юлия Михалкова засветила откровенное декольте: пуш-ап ей к лицу

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова внезапно прервала затянувшееся молчание и вышла на связь. Оказалось, что все у нее хорошо, она много работает, поэтому некогда сидеть в Интернете. Она выступает с антрепризой «Отдам бывшего в хорошие руки», и перед очередным выходом на сцену вышла онлайн и показала свой сценический образ.

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Люди ахнули от роскошной Михалковой в облегающем платье с декольте. Пуш-ап оказался к лицу красавице, изумительно подчеркнув пышный бюст звезды. Кокетливо позируя на камеру, Юлия порадовала поклонников своим появлением в Сети. Подписчики просят, чтобы любимица не пропадала так надолго, и она пообещала чаще встречаться в соцсетях.